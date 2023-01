Las estadísticas demuestran que más de la mitad de las nuevas empresas fracasan en sus primeros tres años. Y cuando se analizan las causas, se habla de que no supieron plantear bien el negocio o quisieron imitar a empresas de éxito, además del consabido hándicap financiero.

Sea cual sea el motivo, hay uno que he podido constatar que se repite en todas aquellas que vienen a nosotros en busca de auxilio, a pesar de haber emprendido equipadas con todo lo necesario: su proyecto, su equipo humano, sus instalaciones, tecnología puntera y sus muchos desvelos. En un 99% de los casos, no he encontrado entre sus planes de empresa ningún atisbo de prevención, ningún pacto de socios, ningún riesgo empresarial asegurado, y lo más desalentador es preguntar por el asesor legal de su negocio y ver que sólo han externalizado, con suerte, las nóminas y los impuestos. Empresas que contemplan en su lanzamiento junto a los gastos de constitución, alquiler de local, investigaciones de mercado, pagos a trabajadores y proveedores, campañas de branding, presencia en redes sociales, publicidad de lanzamiento, etc… -la lista puede ser larga-, y, sin embargo, para el apartado jurídico carecen del asesoramiento de profesionales, con el riesgo que eso supone para la creación, viabilidad y desarrollo de la empresa e incluso para el propio empresario. Por ello, considero que uno de los mayores errores del emprendimiento en nuestro país, ha sido no contemplar desde el origen al más esencial proveedor de todos, el asesor jurídico que supervise y aconseje preventivamente cualquier decisión que afecte al negocio. Celebro ver como, poco a poco, la necesidad de contar desde el inicio con asesoramiento jurídico especializado parece que va calando entre los emprendedores de nuestro país, que por fin han entendido lo vital que es para la solidez y proyección de sus negocios.