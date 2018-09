Ser y no parecer

Todavía sigo sin explicarme que el penalti que supuso el 1-0 a favor del Deportivo fuera tan clarísimo. Muchas veces nos dejamos llevar por la calamidad o el exceso de corrección. Es cierto que Álex Martínez se equivoca gravemente, que pierde el balón en una zona más prohibida que el archivo del Pentágono y que encima se tira al suelo, quedándose vendido. El delantero rival lo ve tan claro que se tira, olvidándose de que debe haber contacto para que haya caída y que al notar que ese contacto suficiente no llega estira la pierna para ver si al final el defensa le arrolla. Si le roza, es de forma casi inapreciable. En el campo la visión parece muy evidente, pero en la repetición la claridad es otra: chafún.

Seguramente, si en Segunda hubiera VAR la decisión habría cambiado. El vídeo ayuda a tomar decisiones así, que a posteriori, le hubieran dado un punto al Granada en Riazor. Pero volviendo a la polémica, no seamos más papistas que el papa: si en la repetición no es penalti, no lo será nunca por mucho que Álex la fastidiara, lo hiciera mal en el control, en su decisión de no despejar (que se aprende en alevines) o se venciera al ir abajo. Para ser una infracción, ha de serlo, no parecerlo.

La rabia que dan estas cosas es que dejan sin sumar a un equipo al que le siguen haciendo falta, al menos, 39 puntos al final de temporada. No culpo al colegiado, ya que en el directo yo también hubiera pitado penalti (lo que critico es negar la evidencia). De hecho, me pareció que el nieto de Pepe Aragón lo hizo bastante bien para la presión a la que fue sometido. Por cierto, no creo que le haga mucho bien a Moreno Aragón pitar más veces al Granada, sobre todo porque cuando se conocen las designaciones, a todas las aficiones rivales les llega el dato de quién era su abuelo, y estando el Granada en frente, son ganas de complicarle la vida por parte del Comité. No eran normales tantas protestas de los jugadores del Deportivo desde prácticamente el minuto uno. Por querer parecer el más imparcial, de momento, los rojiblancos han ganados solo uno de cuatro partidos que les ha arbitrado. Pero vamos, que el lunes aprobó y bien un partido que el Granada mereció perder, ganar y empatar.