El poder de la opinión: trabajo con 'influencers'

Aqué restaurante preferirías ir, a uno que has visto anunciado en una valla o a otro que ha recomendado un crítico gastronómico?

Probablemente la segunda opción te parezca más apetecible porque sabes que puedes confiar en el crítico dados sus grandes conocimientos sobre este ámbito. Su opinión te resultará veraz porque sabes que no recomendaría un restaurante que no le haya gustado o de cuya calidad no esté seguro. Él tiene legitimidad para poder opinar de productos y servicios relacionados con su campo de conocimiento e influencia.

Este es un claro ejemplo de cómo una referencia positiva hacia una marca puede hacer que el pùblico se decante por ella frente a la competencia. Esta referencia resultará mucho más motivacional si la persona que la hace es experta en el campo y si la realiza de forma desinteresada.

¿Y qué pasa si esa persona comparte su opinión a través de sus redes sociales? El alcance entre usuarios con intereses similares se multiplicará y, por tanto, la repecurisón de esa referencia será mucho mayor. Como consecuencia, es muy probable que, atendiendo a esa recomendación, el restaurante aumente sus visitas o reservas considerablemente.

Este sería un claro ejemplo del llamado marketing de influencers ¿te suena? Como hemos visto, un influencer es una persona con cierta credibilidad sobre un campo particular que, utilizando las redes sociales, se convierte en un valioso prescriptor de marca.

Estos influenciadores son auténticos líderes de opinión en su área que tienen capacidad de movilizar a los usuarios por la credibilidad que generan. Así, la opinión de un influencer puede movernos a probar un nuevo producto, ver una determinada serie o asistir a un restaurante concreto.

Como especialista en marketing gastronómico, mi equipo y yo trabajamos codo con codo con influencers del sector y estamos dispuestos a asesorar a todas aquellas empresas que deseen embarcarse en este apasionante ámbito de la comunicación.