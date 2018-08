Cero a cero para empezar la temporada. Ante el Elche y fuera de casa. Quien se esperara otra cosa, ya puede ir borrándose de este Granada, o asumiendo que este año se va a pasar mucho frío en Los Cármenes. Tanto en sentido físico como figurado. Mentalizarse a sufrir es un ejercicio al que debería estar acostumbrado en granadinismo, sobre todo el de nuevo cuño, acomodado a casi una década de sabores agridulces pero casi siempre con ese premio no por todos valorado en su justa medida como mantenerse en Primera División. Sufrir a cambio de estar entre los grandes. Digo 'debería' porque parece que a una parte del entorno del club se le ha olvidado que, históricamente, el Granada ha sido un equipo ascensor, más de Segunda que de Primera, y que encima mantenerse dentro del fútbol profesional ahora es mucho más complicado que antes.

Pero mentalizarse a modo de penitencia durante la temporada, como conjura para no invocar al cuento de la lechera, esperando que en junio llegue un premio no es mentalizarse a sufrir. Es hambre que espera alturas. Y eso, dice el dicho, no es hambre. Parece mentira que algunos mostraran decepción por igualar ante un recién ascendido, sí, pero un recién ascendido llamado Elche. Con la de lecciones de humildad que le cayeron al Granada la pasada temporada. Insisto en algo que publiqué en redes sociales: toca fútbol de supervivencia, de trincheras y juntar hombro con hombro; de estar con el entrenador, sea cual sea su método, y al que le hacen un equipo con lo que buenamente puede el club.

Un club que, a todo esto, no da señales de vida, no palpita, no transmite. Si Jiang lo ha basado todo a que la pelota entre, cabe preguntarse si está haciendo lo suficiente para procurar que esa pelota dé puntos. No lo parece. Empezar la Liga con el resultado más triste del mundo (un 0-0) no anima el cotarro, aunque todo punto a domicilio en una lucha por la permanencia es siempre bienvenido.