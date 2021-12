En un modelo de sociedad consumista y utilitarista, es lógico que lo primero que nos preguntemos sea la utilidad de las cosas. Por eso, no está nada mal preguntarse ¿para qué sirve la filosofía?

Soy consciente de que no es la primera vez, ni seguro que será la última, que los filósofos nos formulamos esa pregunta. Recuerdo que la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada celebró un Congreso Nacional, del 11 al 15 de septiembre de 1995, que titulaba precisamente: ¿Para qué Filosofía? Yo asistí a dicho evento en el que los expertos debatían sobre el papel que la filosofía debía tener en la todavía, por aquellas fechas, joven democracia española. Fue sin duda un congreso interesante, en el que las conclusiones y actas publicadas por el Departamento de Filosofía animaban a los filósofos a participar de forma activa en la educación de la sociedad española y en la consolidación de nuestra democracia.

Los profesores de filosofía hemos estado en "pie de guerra" cada vez se ha producido un cambio de Ley en educación, porque a los gobiernos de turno les cuesta darle a la filosofía el lugar que le corresponde en el sistema educativo.

En diciembre del 2015 la Red Española de Filosofía (REF) denunciaba la eliminación de la Ética en 4º de ESO y convertía en optativa la Historia de la Filosofía en el bachillerato a través de la Ley Wert. Gobernaba el PP de Rajoy y los docentes llevaron al Congreso de los Diputados más de 200.000 firmas para mostrar su rechazo. Entre ellas las del actual presidente Pedro Sánchez.

Con la actual Ley Celaá, la Lomloe, no recupera la asignatura de Ética en 4º de la ESO que la sustituye por Valores Cívicos y Éticos pero devuelve la obligatoriedad a la Historia de la Filosofía en Bachillerato. Se recorta la carga horaria de la asignatura y recortar la filosofía significa minimizar la enseñanza del pensamiento crítico y empobrecer la democracia.

La filosofía sirve sin duda para cuestionar lo que nos rodea y despertar el pensamiento crítico, algo muy necesario para la construcción de toda sociedad democrática.

Con el recorte realizado el alumnado pasará por la ESO sin estudiar esta materia, algo que ha puesto de nuevo en "pie de guerra" al profesorado. Se ha optado por las tecnologías, por materias más prácticas (Digitalización, Economía o Emprendimiento). Reflexionar por el sentido de la vida, el bien o el mal no será posible en las aulas…

La filosofía ha sido uno de los pilares fundamentales de la cultura occidental y la Conferencia Nacional de Decanatos de Filosofía el pasado 1 de diciembre ha realizado una Declaración sobre la situación de la Filosofía en la Lomloe. En dicha declaración, lamenta unánimemente la disminución de la filosofía en la enseñanza secundaria en el proyecto de reglamento de la Lomloe, y en especial la sustitución de la Ética como materia obligatoria por una asignatura eminentemente normativa, como es la denominada Educación en valores Cívicos y Éticos, en la que la reflexión critica sobre los fundamentos filosóficos de los juicios y valores morales y políticos tiene un papel muy marginal. En ese sentido, la Conferencia de Decanos de Filosofía (que agrupa a 25 universidades españolas) acuerda solicitar las modificaciciones al proyecto de Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

En estas estamos, con la Lomloe se ha mejorado el trato a la filosofía en el bachillerato pero no se ha arreglado el desaguisado de la Ley Wert en la educación secundaria. Todos sabemos que con los decretos de desarrollo, las administraciones autonómicas que son competentes tienen margen para paliar esta carencia, pero faltan seis meses para organizar el próximo curso escolar y las distintas administraciones siguen pendientes de los decretos de desarrollo de la Ley, para organizar sus respectivas ofertas educativas. Con oposiciones todavía sin convocar, con departamentos que desconocen su nueva carga horaria, las Comunidades Autónomas deben organizar su oferta educativa sobre materias optativas que siempre vendrán determinadas por las plantillas docentes. Mi experiencia me dice que habrá mucha oferta de optativas que muchos centros no podrán atender, sobre todo aquellos que tengan las plantillas más cortas.

Pónganse las pilas, el Ministerio con los decretos de desarrollo y los reglamentos y las Comunidades Autónomas con la organización del próximo curso, convocando oposiciones ya, resolviendo los concursos de traslados y estudiando las plantillas de los centros para garantizar la calidad de la educación.

Una sociedad sin pensamiento crítico es una sociedad pobre, por eso a la filosofía hay que darle su sitio en el sistema educativo. Como decía el viejo Aristóteles "lo primero de todo es vivir, lo segundo sentir y lo tercero y propio del hombre pensar".