El Gobierno de España ha aprobado una nueva subida del Salario Mínimo interprofesional. La cuarta desde que llegó al gobierno y que lo sitúa en 1.080 euros, repartidos en 14 pagas y con efectos retroactivo desde el 1 de enero de 2023. Cuando el PSOE llegó al Gobierno en 2018 el SMI era de 735 euros, la subida en menos de 5 años ha sido de 345 euros, un incremento del 45%, la comparación con la subida que hizo el gobierno del PP en los dos mandatos de Rajoy de 94 euros brutos, pone de manifiesto las prioridades de la derecha y de la izquierda a la hora de gobernar, y quienes defienden y cómo defienden los derechos de unos y de otros, siempre desde la seriedad e intentando que las partes que componen los agentes sociales, se pudieran incorporar a estos acuerdos, a veces con éxito, y otras sin la unanimidad que hubiéramos deseado.

Para el Partido Socialista a subida de los salarios es una cuestión de dignidad y de equidad. La mejor garantía para proteger las rentas de las personas trabajadores más vulnerables y luchar contra la pobreza, instalada en muchos sectores laborales, que aún teniendo un trabajo, o varios, no le permitían alcanzar para poder desarrollar una vida digna. Esa era y es otra realidad que se estuvo instalando durante mucho tiempo, nos estábamos instalando en un mercado laboral de subempleos, realidad que aún existe y tenemos que poner todos los esfuerzos para que sea erradicado de nuestra sociedad.

Y cuando hablamos de trabajadores/as vulnerables pensamos en la mujeres, en los jóvenes, en los trabajadores del sector servicios y en los de la agricultura que serán los colectivos que más se beneficien de esta subida. Estamos poniendo en primer plano los 2.500.000 de personas trabajadoras que están sujeta a este SMI.

Nuestro objetivo es reducir la precariedad y el desempleo, que las personas tengan un trabajo digno. Estamos demostrando que se puede hacer, que no es incompatible generar empleo y mejorar las condiciones laborales y lo hemos demostrado iniciando el camino con la reforma laboral y luego mejorando los salarios. En contra de lo que algunos pronosticaban que se produciría una especie de “apocalipsis” en el mercado laboral que conllevaría una destrucción masiva de empleo, el tiempo nos ha dado la razón, hay más personas cotizando que nunca, más de 20 millones y más mujeres que nunca.

Y es que por más que algunos se empeñen no hay ninguna evidencia que esta progresiva subida conlleve destrucción de empleo, todo lo contrario lo que es evidente es que mejora el consumo con la consiguiente creación de empleo y que reduce la pobreza en los hogares, y por tanto también beneficia a las empresas pues sube el consumo de estas personas asalariadas

En Andalucía son más de 426.00 trabajadores los que se van a beneficiar de esta subida de 80 euros y en Granada más de 40.000 una cifra nada despreciable, en una tierra como la nuestra donde el sector servicios y el agroalimentario copan buen aparte del mercado laboral.

Tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que todos los agentes sociales, en las mesas de negociación, se sumen a las siguientes negociaciones de los incrementos salariales del resto de los trabajadores, esta sociedad ha demostrado por parte de todos que somos corresponsables cuando se ha pedido un esfuerzo, cuando la situación económica lo necesita, ha habido una contención de salarios, el Estado ha ayudado al mundo empresarial, desde el pequeño autónomo hasta las grandes empresas, para mantener el tejido empresarial. Los datos económicos del país, dentro de la situación actual, son positivos, estamos generando riqueza, que menos, que las personas trabajadores puedan beneficiarse a través de las rentas del trabajo, y porque no, de la mejora de los servicios públicos, como la Sanidad Pública, muy castigada durante los últimos años, y que es otra manera de repartir la riqueza de un país.

Por eso me cuesta entender que las organizaciones empresariales no hayan querido sentarse a negociar y critiquen esta subida, me parece muy frívolo sobre todo cuando el que lo critica tiene un sueldo que a la gran mayoría de los trabajadores de este país les puede parecer, y no sin razón, indecente.

El Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer para paliar los efectos de la inflación en los salarios; y ese es el camino.