'El tirón', sin sentido

Innecesario. Esa es la mejor palabra que define al nuevo concurso presentado por Christian Gálvez en Telecinco. A veces, en la vida pasan cosas que son claras señales. Y lo que ha sucedido con Pasapalabra ha sido uno de esos casos. Pero parece que en Mediaset no han querido o no han sabido interpretarlo. Si ha llegado el fin del concurso de forma repentina, quizá ha sido porque era lo mejor. Y no es el momento de forzar nada más ni de intentar alargar la agonía. Es una pena que un concurso tan longevo y emblemático de la televisión de nuestro país no haya tenido el final que merece. Pasapalabra merecía despedirse a lo grande, con un programa especial, con los concursantes que forman parte de la familia del programa y con Christian Gálvez despidiéndose emocionado de la audiencia y del rosco tras tantos años al frente de las tardes de la cadena. Pero las circunstancias han hecho que de un plumazo, de un día para otro y casi sin esperarlo, Pasapalabra haya desaparecido de las tardes de Telecinco.

Y desde Mediaset se han empeñado en suplir su ausencia de una forma errónea, de una manera con la que salir del paso que resulta desesperada y que no gusta. El acierto ha sido, al menos por el momento, alargar Sálvame. Desde la cadena sabían que la mejor forma de mantener a la audiencia era haciendo una edición de Sálvame banana que durase hasta que Pedro Piqueras comenzara el informativo. Pero lo que no tiene sentido es que días después de este cambio, hayan introducido en los últimos minutos del programa presentado por Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera o Paz Padilla El Tirón. Es un desperdicio en toda regla. En lugar de tomarse tiempo para pensar en un nuevo formato y para dar a Christian un programa que de verdad merezca, han corrido demasiado y han metido con calzador este breve espacio que tiene ese quiero y no puedo del que ya estamos cansados en televisión. No da tiempo a interesarse por el juego cuando ya ha terminado. La forma en la que enlatan la sección en Sálvame es de todo menos natural. En definitiva, una forma de estropear todavía más el final de un espacio mítico.

Christian merece algo más que el tirón. Algo mucho mejor, de más calidad, donde se pueda lucir. Lo que deberían hacer desde Mediaset es tomarse un tiempo (aunque no demasiado) para pensar qué pueden ofrecerle. Quizá sea el momento de que, después de años al frente de Pasapalabra, tenga un hueco en el prime time. Y si le van a dar otro concurso, que sea uno que merezca la pena.