Decía Winston Churchill que uno de los problemas de su tiempo es que la gente no quería ser útil sino importante. Esa aseveración, por extraño que parezca, se encuentra todavía de rigurosa actualidad. Las elecciones pasadas nos han despojado de muchas de las cotas de poder que, bien fuese por la aritmética parlamentaria o por la incapacidad de formar mayorías alternativas, nos otorgaron en 2019. El escenario en toda Andalucía es desolador y en Granada, no somos ajenos a este pésimo momento. Es incluso peor que el vivido tras la debacle de las elecciones municipales de mayo de 2011 donde tantos alcaldes y alcaldesas pagaron, a modo de derrota electoral, las consecuencias de la crisis económica y nuestra errática gestión entonces. No obstante, en aquella ocasión los regidores, aun teníamos un buque de salvamento -el gobierno de la Junta-, pero hoy no hay una institución de la misma sensibilidad con incidencia directa en la gestión de lo local, ya sea desde un punto de vista económico o competencial, ni Junta, ni Diputación.

Es cierto que estamos ante un desierto institucional, pero para reconstruir la organización, no podemos hacer debates con espejismos. No sirven paños calientes, como haber mejorado respecto a las elecciones autonómicas de 2022 en términos de voto absoluto porque ni son datos extrapolables, ni los comicios obedecen a las mismas claves. Tampoco sirve como eximente que el supuesto impacto del discurso nacional en la campaña municipal nos haya perjudicado. En 2011 perdimos las elecciones por 2,4 millones de votos, un tsunami, pero el 28M la distancia solo fue de 800.000 papeletas, un aguacero que sin embargo nos ha ahogado. Por consiguiente, hay otros factores que inciden directamente en el resultado y quedan pendientes de abordar.

Necesitamos una alta dosis de realismo y la misma frialdad en el análisis con la que casi un centenar de alcaldes y alcaldesas van a tener que lidiar durante cuatro años que se aventuran durísimos o, peor aún, el escenario que van a encarar quienes lideren la oposición en sus municipios. Debemos abordar un debate franco desde la unidad, si bien, esta no puede ser entendida como una mordaza y desde la lealtad primero con el Partido y después, con el Partido. Nuestro secretario general, con la convocatoria de elecciones anticipadas, ha asumido toda la responsabilidad política por el resultado electoral, pero esto no es un gesto de exoneración para nadie, sino que exhorta directamente a todos y cada uno de los cuadros del Partido. Es una decisión que lejos de suponer una eximente de las direcciones, subraya que les concierne individualmente. Pedro Sánchez ha abierto una necesaria reflexión, aplazable por la convocatoria electoral general, pero inexorable.

Ser buena persona es condición necesaria pero no suficiente para todos los ámbitos de la vida, para la política, también. Pero llevamos demasiado tiempo anclados en un debate irrelevante sobre personas más que de ideas o de modelo de organización. Así, cuando caen los liderazgos, el Partido se siente desnudo. Las ideas, junto a la participación de nuevos activos, es sobre lo que debemos cimentar la reconstrucción de la organización para volver a ser relevantes para la sociedad granadina que nos ha dado la espalda. Debemos ser un instrumento válido para la ciudadanía. Desde lo local a lo global, hemos de reinventar un estado del bienestar que sintamos que nos acoge de nuevo, promoviendo no solo su defensa de ataques como hasta ahora, sino para consolidarlo recuperando nuevamente su auténtico leitmotiv, que cada generación pueda vivir mejor que la anterior y no en un riesgo de regresión constante. Ese es el reto de la socialdemocracia, ese es el reto de ser útiles.