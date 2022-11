AESIA: un grano con acento catalán

No sin cierto aire de favoritismo, Granada hacía oídos sordos a que cada semanas salieran una, dos o tres candidatas a la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial. Cuando no eran las ciudades gallegas casi a la gresca, eran otras para las que la candidatura granadina tenía respuestas. Pero esta semana, casi sobre la bocina, ha saltado Barcelona. Y el aparejo se ha subido a la barriga. Hay que confiar en que nosotros llegamos primero, pero también pensar en planes B, C y D a esa ciudad de la ciencia que pretendemos ser.