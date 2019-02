Abandonar el Parlamento por la calle

Casado y Rivera abandonan de manera irresponsable el Parlamento y se van la calle; para ello, han ideado convocar una manifestación mañana con el lema 'Por una España unida. Elecciones ya'. A ella se ha unido el líder de Vox, contento de saber que Partido Popular y Ciudadanos hablan su discurso y convencido de que en esa manifestación, Vox va a conseguir muchos votos procedentes de esos dos partidos.

Desde el máximo respeto a quienes ejerzan su derecho a la manifestación, hay que señalar que es falso que con el Gobierno de Pedro Sánchez esté en riesgo la unidad de España. El compromiso de Sánchez y del PSOE con la Constitución de 1978, con todos y cada uno de sus artículos, es total y absoluto.

Lo que es obligado en política es abordar los problemas graves con voluntad de acuerdo. Y el conflicto político por el encaje de Cataluña en España existe desde hace varios años y tuvo sus momentos más álgidos en el periodo en el que gobernaba el Partido Popular con Rajoy como presidente. Es un conflicto que pone en riesgo la convivencia y la cohesión social en el que los independentistas han pasado muchas líneas rojas, como también lo han hecho el Partido Popular y Ciudadanos.

Aunque dudo del acierto en el asunto del relator, dialogar entre instituciones democráticas y entre partidos políticos para encontrar un punto de acuerdo en el marco de la Constitución, y bajo la premisa de no admitir ninguna medida unilateral que se pudiera plantear por los independentistas, es una obligación ética y política asumida públicamente por el PSOE y por Pedro Sánchez. Y criticar la estrategia del Gobierno tiene su espacio natural en el Parlamento, no en la calle.

Ciertamente, la solución al conflicto con la Cataluña independentista no es fácil ni siquiera en el medio plazo, tanto por la actitud política del independentismo como por la ausencia de compromiso por parte de la derecha española con la búsqueda de espacios de consenso y convivencia. En este contexto, y por esas causas, no es descartable que el intento de Pedro Sánchez para buscar una solución política a este conflicto no llegue a buen puerto.

Lo que busca la derecha política es una moción de censura en la calle obviando al Parlamento. Usan los asuntos de interés general de España para sus objetivos electorales; buscan un gobierno tripartito en el que Vox podría ser el máximo ganador potencial.

La España progresista debe tomar nota de lo que hay en juego porque es evidente que el potencial gobierno tripartito de las derechas supondría menos cohesión, menos derechos y más intransigencia. Y más riesgo para la convivencia. Un enorme paso atrás.