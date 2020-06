El camino de los Abencerrajes homenajea a un linaje que se enfrentó al de los zegríes. Esto era cuando el reino nazarí, consumido por disputas internas, se acercaba a su desaparición. En un romance anónimo que nos hacían aprender en la escuela, el rey moro lamenta la pérdida de Alhama, que anuncia la futura caída de la capital. Un viejo alfaquí atribuye la decadencia del reino a las luchas entre sus bandos y reprocha al rey que haya matado a los abencerrajes, "la flor de Granada".

Ignoro si los abencerrajes eran, en realidad, mejores que los zegríes, pero da igual quién fuera mejor o quién ganara: el Reino de Granada habría sido presa igualmente fácil. Quien contempla desde fuera las luchas internas de un reino o de un partido sabe que no le van a hacer ningún bien. Quienes participan en la lucha, en cambio, suelen creer que los problemas desaparecerán cuando se aniquilen los enemigos interiores, llámense abencerrajes o anticapis.

Sumar puede ser complicado, pero suele traer cuenta. En Granada se logró una difícil confluencia en la que participaron Podemos, Izquierda Unida e independientes. En las elecciones de hace un año, esta confluencia consiguió un grupo municipal con tres concejales que trabajan muy bien por la ciudad. Con dificultades similares, la coalición Unidas Podemos ha conseguido entrar en el Gobierno de España. Sin embargo, igual que un árbol puede seguir dando frutos aunque esté afectado por la carcoma que acabará con él, los logros de Podemos coinciden con un proceso de descomposición interna, cuyos dos momentos más notorios han sido las salidas de errejonistas y anticapitalistas.

Hoy se publican los resultados de las elecciones a la Secretaría General y al Consejo Ciudadano de Podemos Andalucía. Se han presentado cuatro candidaturas a la Secretaría General. Todas compartían el enfrentamiento con la anterior Secretaria General, Teresa Rodríguez, que ya se ha ido. La candidatura bendecida por Pablo Iglesias no ha querido confluir con las otras tres, que tampoco han sido capaces de confluir entre sí, a pesar de que les unía su rechazo a confluir con IU. Podemos se ha convertido ya en un partido demasiado pequeño y lleva tiempo decepcionando a muchos que pusimos nuestras esperanzas en él. Cuando escribo esta columna no se conoce aún el resultado de las votaciones; pasados unos años no importará si ganaron los pablistas o los abencerrajes.