Abonados al 'GranadEntry'

Al amanecer del lunes pasado y conforme avanzaba el día tuve que frotarme los ojos en varias ocasiones para asegurarse de seguir en el mismo lugar donde me acosté la noche anterior y donde la actualidad había sido algo parecido a lo de siempre. El titular del fin de semana fue Granadexit. Por muy curiosos que puedan resultar el término y la iniciativa de un grupo de personas que pretenden la desconexión de la otra Andalucía, la idea no es nueva. El "Sevilla nos roba" y nos empequeñece y nos quita el protagonismo y el esplendor del pasado, es un discurso recurrente, especialmente desde la organización del actual sistema autonómico.

Así que no, esto no fue sorpresa alguna en la actualidad de esta tierra. Después de varios días en los que resonó fuerte esa palabra que indica salida, lo nuevo de verdad llegó el lunes, cuando Granada se afilió a otro tipo de términos: al in, al intro, al inside, al adentro, a la entrada... Días de Granadentry.

En la agenda del día estaba la puesta de largo de AI Lab, un centro de inteligencia artificial que según explicaron sus responsables va a poner a esta provincia en el mapa europeo de la ciencia y en la cuarta revolución industrial, de la mano de su Universidad, esa a la que durante tantos años se le ha reclamado que sea una locomotora para la tierra.

El liderazgo para la implantación del acelerador de partículas, la inclusión al fin dentro del cotizado listado de unidades de excelencia en la investigación María de Maeztu… Y ahora la alianza con Indra para crear un centro puntero en el PTS de Granada, que tendrá además a Google como socio tecnológico y puede ser uno de los ejemplos más relevantes de la colaboración público-privada en la ciencia aplicada a las empresas. Es un INTRO con mayúsculas. Alianza, colaboración, fortaleza y talento para estar dentro y no fuera.

Pero el lunes hubo más de eso. Instituciones, partidos políticos, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales se reunieron para la firma conjunta del Manifiesto por el Corredor Mediterráneo del Litoral, un pacto impulsado por la Diputación que de una vez permita una reivindicación unánime para que Granada deje de ser, como siempre, el tramo en el que todas las infraestructuras se atascan. Ya es un paso. Solo unos meses atrás, el Ayuntamiento era un gallinero político sobre si este corredor ferroviario del litoral era la principal apuesta o cabía sumarse al corredor central, que prioriza a las ciudades interiores. Algunos de los firmantes admiten que ha costado mucho, que han sido meses de tira y afloja para llegar a ese consenso en el que al final se ha incluido el tren a Motril como prioridad y no como objetivo secundario. Para pedir, primero tenemos que saber lo que queremos. Para que no nos roben, cuidar bien de lo nuestro. Para conseguir más, pelear, merecerlo y querer entrar.