Abrazos, pero de verdad

En esta época en la que hay dar muchos abrazos y besos por compromiso. Incluso, a los que no nos gusta, por fatigosos que no por malafollás o huraños, ni saludar por la calle a los conocidos. O que cuando vemos que viene alguien, pulsamos rápido en el ascensor porque nos incomodan las normas sociales. Y es que en realidad de lo que estamos faltos es de abrazos de verdad, de esos que te parten y te atraviesan el alma y hasta se eriza el bello por cursi que suene. A esos compañeros que aguantan lo indecible en el trabajo y pueden saber que aunque no hayan podido estar en los saraos de los abrazos siempre tendrán el respaldo de quienes valoran la honestidad. A esa persona que tras un año agotador dentro y fuera de casa saben que de verdad puede contar contigo: para una mudanza o para hablar (qué cosa) un rato y compartir algo. Es por ello, que el abrazo que se ha promovido para el Parque de las Ciencias deseamos que sea sincero y que de verdad Granada quiera lo mejor para su museo como, imaginamos, el museo quiere para su ciudad. Por abrazos de verdad, y no de postureo.