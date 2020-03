Aburrimiento, algo genial

Una generación que no soporta el aburrimiento es una generación de escaso valor. La frase es del filósofo Bertrand Rusell, un matemático que ganó el Nobel de Literatura. Y viene al pelo estos días. Toda vez que la comunidad científica y las personas al mando coinciden en que el confinamiento y el distanciamiento social son las dos soluciones que pueden servir para ganar tiempo contra el virus, habría que empezar a mirarse dentro y darse cuenta de lo importante y hasta productivo que puede ser aburrirse estos días. Y siempre. No solo la juventud es la que no sabe aburrirse, es algo ya intergeneracional sustentando en una sociedad hiperestimulada y agitada. Del aburrimiento han salido algunas de las mejores ideas de la historia y seguro que seguirán surgiendo porque la ociosidad es una cuestión muy importante. Sobre todo, para mantener las mentes sanas. Aprendan a aburrirse, les será útil para cuando esto pase. A fin de cuentas qué son unas semanas o meses comparados con lo que explicaba Pérez Reverte del sitio de Bosnia: "Cuatro años encerrados en sótanos bajo las bombas, sin luz ni calefacción. Y cuando salían a por agua, los francotiradores los mataban".