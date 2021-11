Salta a la vista, ese muro no está acabao, por mucho que rece el grafiti que tiene al lado. Está claro que está más cerca de su final que del inicio, pero no se puede decir que esté terminado. Faltan echarle un par de horas para concluir esos desperfectos (quizá sean efecto del paso del tiempo, no podemos saberlo, todo son teorías) y, una vez acabado, de paso, darle una manita de pintura borrar la pintada, que desluce cualquier fachada de la ciudad.