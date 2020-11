La celebración estadounidense de Acción de Gracias tuvo lugar ayer sin demasiado chiste con esto de la pandemia. Es una fiesta que le pasa un poco como a la Toma de Granada, que a cierto sector de la población le parece algo desfasada y prefiere no imbuirse del espíritu tradicional. Hablando de lo de dar las gracias y de funerales del pavo en Granada, lo que empieza a estar pasado de moda en España -pero pasadísimo- es lo de dar las gracias y dar la clásica respuesta del "no hay de qué". Al principio de la pandemia íbamos a salir mejores pero ya hasta dar las gracias al que nos aguanta la puerta nos cuesta un montón. Son cosas que empiezan a estar pasadas de moda como hablarle de usted a los desconocidos y a los mayores o preguntar quién es el último de la cola. En definitiva, que hay ciertos valores que no tienen ideología o no deberían tenerla y que se pasan de moda porque a algunos no les interesa. Hasta decir que te gusta la Navidad está mal visto. A dónde vamos a parar.