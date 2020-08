Agarra de la palanca y tira

La presión económica de la crisis generada por la pandemia afecta a todos no sólo a las instituciones. No puede ser el ciudadano de a pie el que siempre se raque el bolsillo para dar respiro con sus céntimos, o euros, a las arcas, entre otras de los ayuntamientos. La última del de Granada es ampliar la zona de aparcamientos ORA con mil nuevas plazas. Quizá sirva para 'forzar' a que se use menos el coche, pero la realidad es que en algún sitio hay que dejarlo. Y no menos realidad es que el ciudadano ya abona impuestos por el uso de las calles, la ORA es volver a pagar lo pagado.