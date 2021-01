Agravio comparativo

El confinamiento perimetral y el cierre de comercios no esenciales han vuelto a la provincia tras la Navidad. Lo curioso es que todos los pueblos que desde ayer tienen medidas más estrictas no tienen una gran población y, en estos casos, el contagio de una familia hace que la tasa de incidencia del coronavirus se dispare. Por eso algunos se quejan de que no es de recibo que sus comercios estén cerrados mientras la capital, por ejemplo, con una tasa de 470, no tiene este tipo de restricciones. ¿Dónde poner el límite? ¿Con una tasa de 499 hay menos posibilidades de contagiarse que en un municipio con 501? La Junta va afinando y tras las medidas de noviembre de cierre por distritos ahora lo hace pueblo a pueblo, pero sigue habiendo pequeños agravios. En todo caso, hoy hay que estar atentos a la tasa de incidencia en la capital, porque los datos no se actualizan en el fin de semana y es más que probable que se supere la barrera de los 500 positivos por cada 100.000 habitantes, por lo que seguramente no se podrá salir -ni entrar- de Granada capital en los próximos días.