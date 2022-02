Ahora Juanma

Tras las elecciones en Castilla y León la vista se ha girado hacia la calle Génova y su política de pactos postelectorales. Pero no menos que hacia San Telmo. Qué hará Juanma es la pregunta sin respuesta conocida, porque la única válida, la del presidente, no está disponible. Ni va a ser pública en un plazo inmediato, mucho menos porque lo pida la eufórica Macarena de España y olé, o porque a la boquita pequeña de Espadas escoba de plata de Sevilla, no le convenga un adelanto inmediato.

Sabemos qué le quitaba el sueño a Sánchez, y podemos sospechar que dormir a pierna suelta no es un problema para Juanma por el trabajo bien hecho. La legislatura vence en diciembre de este año. Lo que se dilucida en el imaginario político es si adelantar elecciones es lo que más interesa a los andaluces, o, sin embargo, lo que más conviene a los partidos que nos representan, cada cual por su vereda. La convicción de que el interés general pesará más que el del partido que sostiene a su presidente es mucho más sólida que en épocas pretéritas de chavismos, griñanismos y susanismos lo fuera. Para adelantar elecciones hoy manda el interés general donde antes lo hacía la confrontación con el Estado que regían Aznar o Rajoy, o querer diluir el debate sobre la gestión autonómica haciendo coincidir elecciones regionales con convocatorias estatales.

Si bien Macarena Olona cree que toca disolver y convocar elecciones para que la burbuja de Vox no se desinfle, Juan Espadas se relame con la opción de que PP y Vox gobiernen juntos en Castilla y León. De hecho él ya ha abierto esa polémica como punto segundo (el primero es la sanidad) de su programa de regreso al poder, sin esperar siquiera a que el pacto contra el que nos previene sea real. Cree don Juan que la tormenta de ese hipotético acuerdo le abriría la puerta del retorno al partido de los ERE.

Nos contarán, desde el partido del paro y la corrupción institucionalizada de la FAFFE, lo malo que es usar los escaños de Vox para gobernar, en comparación con lo democrático y chulo que es hacerlo como Sánchez, con los etarras de Bildu. Como si Xavi quisiera hacerle la alineación a Ancelotti. Que se juegue al tiki taka y no al contragolpe porque lo manda el ADN culé. Que por no querer caer mal a quienes no te han de votar, reubiquen tus ideas los mismos que quieren de ti un seguidismo silente. Convencernos de que a Andalucía y a España, les conviene más un Frankenstein político como el que preside Sánchez.