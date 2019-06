Ahora, a trabajar

Ya hay nuevo gobierno de la ciudad. Han sido doce días de subidas y bajadas, de romper la baraja para luego volver a coger las cartas del suelo. De momento la ciudad parece que ha aparcado el debate estrictamente político y por fin regresa a la normalidad con los once concejales de Cs y PP que tienen la misión, como todos, de que la ciudad esté en 2013 en mejor situación de lo que está ahora. El bipartito debe interiorizar la unión de la que hablan Luis Salvador y Sebastián Pérez, porque los ataques a su unión han sido durísimos desde el primer día por parte de PSOE, Podemos-IU y Vox, que ha pasado de ser un probable socio a una oposición en la que parece que van a actuar con firmeza. El Partido Popular recupera el poder, con áreas fundamentales como Economía o Urbanismo, con el superconcejal Luis González. Sebastián Pérez vuelve a la casilla de salida de 2015 y Luis Salvador asume cultura, y además, la televisión pública. De su capacidad para no dinamitar el pacto depende que Granada no se estanque en la confrontación.