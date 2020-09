AhoraLa públicaEmergencia en Madrid

De la intrahistoria poco sabemos, porque poco debemos saber. Es lo inmutable, aquello que da solidez a la historia cambiante y visible. Ese fundamento permanente que fue gestándose a lo largo de los siglos, aferrándose a nuestra idiosincrasia, creciendo con nosotros, mutando con los cambios, para camuflarse bajo nuevas apariencias y mostrarnos una verdad fulera. Si en el horizonte de 1873 pareció que el socialismo hería de muerte al capitalismo con un nuevo orden, la socialdemocracia, que llegaba para mitigar las injusticias infligidas por un sistema de mercado, hoy, en pleno siglo XXI, en el comienzo de una nueva gran crisis, la palabra capital abarca, como siempre, todos los órdenes. Hablamos del capital social, del redundante capital económico, del capital escolar para referirnos al conocimiento o del capital cultural. Porque el capitalismo supo, sabe y sabrá adaptarse. Amarrado a la cadera impide cualquier posibilidad de avance. Presenta como natural lo que en realidad debía ser una aberración. Viste de inocente lo terrible.

Pero más allá de los grandes acontecimientos, de las macroestructuras y su funcionamiento, del imperialismo, de los grupos monopolistas en la economía y en la política, de los medios de producción, de la explotación y lo que arrastra consigo, está lo nimio, lo minúsculo, los pequeños detalles que nos enderezan y convierten al sujeto en el individuo que no debería ser. Subestimamos la nimiedad y la nimiedad alimenta lo execrable, ceba a Caín desde su más tierna infancia en la que le enseñamos a posicionarse, a optar por algo en detrimento de otra cosa, a despreciar a sus congéneres, a despreciarse. Disfruta con los magos y rechaza a esos "muggles" que inocentemente, o no, creó J.K. Rowling, porque no pertenecen a un mundo de privilegiados. La emoción nos embarga al grito bélico de "¡A por ellos, oé!" obviando la agresividad encubierta hacia el otro que implica el cántico. A golpe de piocha se acaba con la sonrisa de Simone de Beauvoir, pintada en un mural, a brochazos se ocultan sus palabras, "No se nace mujer, se llega a serlo", porque evidencian lo peor del sistema. Y el puritanismo se hace fuerte. El mismo día que muere Shere Hite, perseguida, amenazada, expulsada del país más avanzado del mundo por el Informe Hite, una investigación científica al fin y al cabo, se niega la entrada al Museo de Orsay a una mujer por un simple escote en el país que históricamente alardea de libertad en Europa. Ellas son el otro. Contra el otro, el lema del general chino Sun Tzu: "No hay mejor defensa que un buen ataque". Desde lo ínfimo se agrede lo sospechoso, se levantan piras con los libros, se deshace lo bello y se arrancan las pinturas de las bóvedas. Sottovoce late la historia y el ignorante la pisotea.

EL otro día recorría Granada una caravana por la Educación Pública. Era, por culpa del virus, una procesión extraña, compuesta de coches y otros vehículos. Pero no más extraña que otra procesión granadina que recibe el nombre de "la pública". De niño me dijeron que la procesión consistía en insultar a una señora, representada por un maniquí de vestimenta estrafalaria, que paseaban sobre un dragón. A la señora, "la Tarasca", le atribuirían costumbres licenciosas (de ahí lo de "la pública") y también una gran fealdad ("es más fea que la Tarasca", decían). Quienes criticaban a la Tarasca recibían como castigo los vejigazos infligidos por unos risueños cabezudos de estampa pavorosa.

Me he pasado décadas combatiendo en mi interior las connotaciones negativas que la palabra "pública" adquirió durante mi infancia y los sambenitos que cuelgan de la misma palabra algunos ideólogos; como el de que la gestión pública es siempre más ineficaz que la privada. Me ha alegrado leer que un sensato economista liberal, Luis Chacón, defendió hace poco la remunicipalización de la recogida de basuras ante la Comisión de Grandes Contratos del Ayuntamiento. Según Chacón, la gestión directa del servicio ahorraría a la ciudad 5,5 millones de euros anuales frente a la actual concesión. Con la condición, claro, de que el Ayuntamiento nombrara gestores honestos y capacitados.

La gestión pública de un servicio debería ser más barata que la privada, aunque solo sea porque nos ahorra el beneficio empresarial. Es verdad que a veces hemos dejado que algunos prostituyan lo público en su beneficio, pero la solución consiste en elegir buenos gestores y establecer controles, no en privatizarlo todo.

Lo público no es el fisco voraz que recauda para otros. Lo público es lo nuestro, y una sociedad madura debería confiar en su capacidad para gestionarlo. Una sanidad y una educación públicas robustas son nuestras mejores garantías frente a amenazas como el Covid-19, y deberíamos concentrarnos en mejorarlas cada día.

Resulta que de niño me lo contaron mal. La Tarasca es, en realidad, el monstruo (que solo en Granada se representa como un dragón estilo Disney); el maniquí es una versión paganizada de Santa Marta y "la pública" es la procesión misma. La procesión celebra la entereza de Marta, que no es precisamente una puta sino una santa capaz de vencer con palabras, sola y desarmada, al monstruo de Tarascón. Necesitamos reivindicar la dignidad de lo público para enfrentarnos con éxito al último monstruo de nuestro tiempo.

LA pandemia por la Covid-19 lleva varios meses dañando nuestra salud, nuestro sistema sanitario público, nuestros profesionales y nuestra economía. Y toda la ciudadanía asiste preocupada a la segunda oleada que en todas las comunidades autónomas muestra un panorama sombrío. En especial en la Comunidad de Madrid.

Hay una situación de emergencia y en las próximas dos semanas veremos un panorama más complicado con más casos y más fallecidos incluso aunque se adopten de inmediato medidas restrictivas. De adoptarse, esas medidas serán eficaces cuando pase ese periodo de unas dos semanas.

Esta emergencia hay que tomarla en serio y las medidas que se adopten deben tener suficiente sustento jurídico y han de conseguir limitar realmente la movilidad social y, por tanto, la probabilidad de contagio entre las personas.

Medidas de limitación en el ámbito del transporte público, limitación en la capacidad de pasar de zonas con más riesgo a zonas con menos riesgo (confinamientos), limitación más estricta de aforos y de horarios en establecimientos públicos, fomento de teletrabajo y un largo etc.

Pero no vale seguir haciendo más de lo mismo porque el tiempo se ha acabado para evitar un desastre sanitario similar al de la primera oleada. Es por eso que se hace necesaria la cooperación y el apoyo del Gobierno de España en la articulación de algunas de estas medidas ya que, además de la aportación del Ministerio de Sanidad, hace falta la cooperación de ministerios como Interior, Transportes y Movilidad, Defensa, Hacienda y otros.

Y desde mi punto de vista se hará necesaria la declaración del estado de alarma para dar el necesario soporte jurídico a las decisiones. En su defecto, sería necesaria una urgente reforma legislativa que, salvo que se haga por Real Decreto Ley, podría llegar tarde para avalar la eficacia jurídica de la medida.

Escribo esta columna tras conocer las medidas que la presidenta Ayuso ha comunicado a la ciudadanía. Mi primera impresión es que son insuficientes y la situación de emergencia que se nos presenta en Madrid va a requerir en el futuro decisiones duras y colaboración de todos. Por eso, bienvenida sea la reunión que Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso celebrarán el lunes y que tendrá que añadir nuevos pasos en el objetivo de doblegar esta segunda curva epidémica.