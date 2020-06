Ahorrar para un rebrote

Los sanitarios acogidos en hoteles, porque son de fuera o no tienen una opción más plausible, han tenido que hacer las maletas e irse con poco aviso por parte de la Junta de Andalucía pese a que muchos de ellos tienen contrato vigente hasta finales de junio. La cuestión es si se está ahorrando ya en gastos de cara al rebrote otoñal o invernal que están vaticinando los expertos. En cualquier está fuera de lugar no haber tenido esa deferencia con aquellos que han estado en primera línea de pandemia y que ahora pues tendrán que buscar una alternativa para seguir alojados hasta que finalice su contrato o la situación sea más segura. Porque aunque hoy empieza la fase 2 y "aquí estamos porque hemos venido" conviene recordar que un poco de relajación no está de más y que no hace falta ir con 25 personas para echar unas tostadas o tomarse unos pistachos. Claro que hay ganas de ir a los bares y los primeros interesados son los empresarios de que se suba un poco de velocidad en este aspecto, pero ante todo mucha calma y a seguir vigilando los rebrotes. Eso sí, con dignidad de contar las cosas como son.