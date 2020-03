Gestionar una epidemia es de gran complejidad, como escribí hace unas semanas en esta columna. La estrategia de las autoridades sanitarias -llamada técnicamente "de contención"- persigue reducir el número de contagios y enfermos, y evitar que el coronavirus permanezca entre nosotros, como la gripe.

La OMS y las autoridades insisten en que no nos alarmemos, porque la transmisión vírica no es descontrolada y sus efectos en salud son modestos, como una gripe corriente. Pero la ciudadanía no parece estar alarmada por las consecuencias sanitarias, sino por las económicas y sociales de la epidemia, es decir, por las consecuencias personales y sociales de las medidas "de contención". Algunas encuestas corroboran esta percepción.

Por ejemplo, no es la enfermedad lo que afecta tan negativamente al turismo y a la movilidad de ocio o profesional, sino el miedo a quedar atrapado por las medidas de contención en cualquier país. Alarma que nos narren al minuto el parte de casos de este virus, cuando no se hace nunca con otras enfermedades que matan a muchos más españoles cada año. Alarma que el principal diario nacional anteayer mismo titule Los números dicen que es peor que la gripe: el nuevo virus es más contagioso y probablemente más letal, cuando los datos oficiales no dicen eso. Ni tampoco ayuda que se prohíban reuniones de profesionales, cursos o congresos. O sugerir el cierre escolar o el teletrabajo obligatorio ¿Todo ello por un virus que no va más allá de una gripe? A mi modo de ver, esto es lo que alarma a la gente, y esta alarma, más contagiosa que el virus, acabará paralizando al país, hecho que sí acarreará graves consecuencias sanitarias.

¿No preocupa que se afecten negativamente los derechos democráticos de miles de personas, como el trabajo, la escuela o la libertad de moverse por causa de un virus de bajo riesgo como este? Esto solo se ha hecho previamente por alguna catástrofe natural o terrorista durante unas horas. Pero no semana tras semana y "según disponga la autoridad", como en esta epidemia. ¿Se usará este precedente para implantar restricciones de derechos en nombre de medidas de contención por cualquier otra causa y según disponga la autoridad?

Necesitamos un debate ético y político sobre la gestión de esta epidemia y, mayormente, sobre costes y beneficios sanitarios, y los límites que ningún gobierno debería traspasar porque "lo disponga la autoridad".