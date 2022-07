El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha hecho balance del año que lleva al frente del Ayuntamiento: "Tenemos muchas más luces que sombras", según tituló este periódico. Sin embargo, quiere llevar la estación de tren a la Vega, utilizar fondos europeos para crear un lago artificial pegado a la autovía o una "renaturalización del Genil" que consolida su hormigonado actual; todas propuestas inútiles o inadecuadas. No sé qué ciudad quiere y propone el alcalde.

Creo que sufre de un síndrome común en su partido: no ser capaces de elegir para quiénes quieren gobernar. Si gobiernas una ciudad como Granada, donde la renta anual de los habitantes de unos barrios promedia 22.331 euros y la de otros es de 4.053 euros, es obvio que semejantes diferencias impactan seriamente en la vida cotidiana de los que viven en unos u otros barrios: calidad de las viviendas y su confort térmico, zonas verdes, transporte público, seguridad, cultura, empleo y muchos otros aspectos. Ante desigualdades tan enormes, ¿cuáles son las propuestas de este alcalde? Si no sabe, yo le sugeriría mirar a Barcelona, donde su partido no ostenta la alcaldía, pero está en el gobierno: tienen un programa para reducir las desigualdades entre los barrios que es una referencia para las ciudades europeas.

Podría fijarse en lo que hace su también compañero de partido, el alcalde de Vigo, el más votado de España, que ha llenado la ciudad -caracterizada por sus cuestas- de ascensores y escaleras mecánicas. ¿Qué consigue? Reducir el tráfico y la contaminación atmosférica, aumentar y mejorar la movilidad activa de sus habitantes y de mayores y personas con movilidad reducida, y disminuir el coste del transporte para los residentes de los barrios altos, barrios populares en su mayoría.

Y, hablando de contaminación del aire, podría fijarse en el alcalde de Valladolid, también de su partido, que ha hecho de la reducción de la contaminación un tema estrella, al igual que también hizo el alcalde de Londres. En contraste, en Granada -la tercera ciudad más contaminada de España- todavía estamos esperando cualquier atisbo de medida realista para reducirla. Ni siquiera ha sido capaz de enseñarnos el diseño de la zona de bajas emisiones que se implantará el próximo año.

Es obvio que en un solo año es difícil hacer cambios importantes en una ciudad, pero al menos tendríamos que haber visto propuestas significativas. Y no es así. En menos de un año habrá elecciones municipales. Sé que Cuenca pretende seguir de alcalde. Pero mi gran pregunta es: ¿para qué?