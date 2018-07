Alivio de pobres…

Lo cierto es que no sabría decir el número de veces que he oído decir eso de "subir los impuestos a los que más tienen", a los ricos, vamos. De todos modos han sido tantas que, si alguna vez se llegase a ver, nadie llegaría a creérselo. A estas alturas y como afirma el viejo refrán castellano "obras son amores y no buenas razones", así es que la realidad es pertinaz en este gobierno recién estrenado del Pesoe y que tiene todos los visos de hacer exactamente lo que se esperaba: ante la imposibilidad de modificar los Presupuestos Generales del Estado, aumentar, al menos, la presión fiscal, que es lo que siempre hace la izquierda cuando gobierna. Y no precisamente a los más ricos, como se predica: cuantos más paguen, mayor será la recaudación.

Y así es que temblando está, de nuevo, la sufrida clase de los autónomos, una de las más potentes y al tiempo sufridas locomotoras del tren de la economía de los países occidentales, en general y del nuestro en muy particular: el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez -¡sorpresa!- les anuncia aumentos notables en las contribuciones sociales, en principio se dejó decir que -preparando el terreno- hasta un cuatro por ciento, pero ya se dice por ahí que podrá ser en proporción a lo que de verdad ingresen como pequeñas empresas que son. Es máxima socialista: el dinero a las arcas del Estado y no en el bolsillo de los contribuyentes. Y el gasóleo vendrá detrás -siempre los combustibles, son un recurso a mano, como el avecrém- que también tendrá una mayor presión fiscal en el sector de los transportes, sobre todo esa parte conformada en su mayoría también por autónomos, creadores y mantenedores de pequeñas y medianas empresas que tiran, con no poco esfuerzo, del carro de la economía y del empleo. A la postre podría tener los efectos de un martilleo sobre los dedos de quien trabaja para que "suelte la mosca"…

Lo más maravilloso de todo es que estos geniales golpes de efecto -vendrán más- son obra y sobre todo gracia de la responsable de la cartera de Hacienda, María Jesús Montero, de la que ayer nos enteramos por Granada Hoy, que dejó la misma ocupación en la Junta de Sevilla habiendo burlado el sentir de la mayoría parlamentaria sobre los impuestos, los brutales impuestos que en Andalucía se pagan por sucesiones patrimoniales: el que se quede con la casa de los abuelos -y con efecto retroactivo- habrá de pagar a Susanita lo que no se espera. Socialistas: alivio de pobres, es sorna. ¿O no?