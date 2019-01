Ambiente irrespirable

No es normal que una ciudad del tamaño de Granada tenga semejantes problemas de contaminación y salga siempre entre las capitales españolas con peor calidad del aire junto a las grandes urbes de Madrid y Barcelona. Y eso que apenas el tejido industrial es escaso y no hay mucha fábrica que enturbie aún más el irrespirable ambiente que hay en la Granada metropolitana. El grupo de Ecologistas en Acción criticó ayer los niveles de contaminación y pidió a las instituciones competentes medidas y planes concretas que ayuden a rebajar esa boina gris que se instala en Granada cuando la ciudad está a pleno rendimiento. Evidentemente, la mayoría de las quejas de los activistas van por el lado de exigir mayores restricciones al tráfico en la Circunvalación. El caso es que la A-44 ya es un caos de por sí y a cualquier accidente empiezan a sucederse las retenciones. Parece que los 14.000 coches que ha quitado el Metro no son suficientes para un mejor flujo de los vehículos, mientras que a su vez parece que los granadinos que cogen coche son demasiados para el planeta.