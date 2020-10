América, América

Sería iluso confiar que la lectura de unos libros pueda incidir en las elecciones norteamericanas del próximo 3 de noviembre. Si acaso ejercieran alguna influencia nunca llegaría a esos decisivos millones de votantes que se informan exclusivamente a través de cadenas televisivas y mensajes telefónicos. Pero, de todos modos, reconforta conocer, gracias a los recuentos y estadísticas que tanto les gusta promover, la infinidad de libros, reportajes, y crónicas dedicados a desacreditar la política del presidente Trump. Hay incluso revistas, como el New York Review Books, que alardean de no haber dejado de publicar, en estos cuatro años, un solo número que no fuese acompañado de una crítica al mandatario. No cabe esperar mucho de esta movilización a través de un medio tan envejecido como el papel escrito, pero tampoco habría que olvidar el significado social e intelectual que representa este activismo público, a pesar de su limitada eficacia a la hora de convencer a las mayorías que decantan las urnas. El fenómeno Trump ha sorprendido negativamente a muchos estadounidenses, que no comprenden cómo ha sido posible en un país con tan arraigadas instituciones democráticas. Pero si bien esta dolorida reacción se hubiera producido también en otras democracias consolidadas, en cambio, cabe considerar muy específico de aquella cultura esta desbordante ofensiva de denuncias, manteniendo todavía la escritura en papel para difundir sus reflexiones críticas. Además, se puede añadir otro elemento propio: no han acudido a publicar sus críticas sólo los que en Europa se reconocerían como pensadores e intelectuales. Todos, o casi todos, los escritores, sea cual sea su género literario, han sentido la llamada de socorro de una sociedad que naufraga. Incluido el novelista Richard Ford, quizás el de más longevo y laureado, ha cogido en estos días la pluma, para expresar su alarma, la misma que, según él, debe sentir un fontanero o un maestro de escuela. Describe angustiado, con palpable miedo, la penetración de un "autoritarismo protofascista," tanto más peligroso cuanto que sus compatriotas confían ingenuamente en que su sistema constitucional de filtros puede paralizarlo. Estos miles de escritos publicados no pararán, por sí mismos, las acechanzas que se esconden tras el fenómeno Trump, pero testimonian que hay una sociedad abierta y despierta con valiosos portavoces, surgidos desde dentro, dispuestos a dar un grave toque de atención. No estaría mal que en la Europa democrática cundiese el ejemplo.