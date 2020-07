Amnesia y terrorismo vasco

Los simpatizantes abertzales que esperaban a su héroe y/o su mártir Josu Ternera en la puerta de la cárcel taparon con paraguas las ventanas del coche para impedir que se tomasen imágenes del ex jefe de la banda terrorista vasca. Es difícil saber si da más asco el terrorista o sus simpatizantes y su preocupación por la intimidad del siniestro sujeto. Y asombra que haya quienes tengan la memoria histórica tan larga para los crímenes del franquismo y tan corta para los del terrorismo vasco. Y quienes condenan -como es justo hacerlo- el golpe de estado de julio del 36 contra la democracia, pero se hacen los sordos y los ciegos con los intentos del terrorismo vasco por hacer imposible la Transición y derribar la recién nacida democracia.

Porque a las 829 personas asesinadas por el terrorismo vasco hay que sumar sus intentos de acabar con la democracia. El número de víctimas por año tras la muerte Franco lo deja claro: 18 en 1976, 12 en 1977, 64 en 1978 -el año de la Constitución-, 84 en 1979 -el año de las primeras elecciones constitucionales- y 93 en 1980. Este año, el más sangriento de ETA, Josu Ternera entró en la ejecutiva de la banda vasca. No es cual que estos fueran los años peores. Se trataba de exasperar al Ejército, debilitar al Gobierno y desestabilizar la democracia buscando una respuesta violenta a su violencia. Después se estabilizaron: 32 asesinatos en 1981, 41 en 1982, 44 en 1983, 32 en 1984, 38 en 1985, 41 en 1986 y 1987, 20 en 1988, 18 en 1989, 25 en 1990, 46 en 1991. A partir de ahí, cada vez más acorralados, los asesinatos descendieron a 26 en 1992, 14 en 1993, 13 en 1994, 15 en 1995, 5 en 1996, 13 en 1997, 6 en 1998, ninguno en 1999, 23 en 2ooo, 15 en 2001, 5 en 2002, y 3 en 2003. En 2004 y 2005 no asesinaron, pero en 2006 y 2007 mataron a dos personas cada año, en 2008 a 4, en 2009 a 3 y en 2010 a una.

Los grandes fusilamientos franquistas se produjeron hace más de 70 años y las últimas ejecuciones tuvieron lugar hace 45. No existe ningún partido que reivindique la figura del dictador y justifique sus crímenes. ETA mató hasta hace solo 10 años y hay una formación política que es su heredera y blanquea sus crímenes. Esta proximidad temporal parece no afectar a las memorias históricas. Afortunadamente la banda vasca, al contrario que Franco, no logró derribar la democracia, pese a intentarlo. Pero en cuanto a asesinatos, nada les diferencia.