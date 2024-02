Me dice Pánfilo que él tiene la solución para la guerra de religión que enfrenta a partidarios y adversarios del cartel de la Semana Santa sevillana de este año. Ya saben, ese en el que aparece un efebo lindísimo cubierto solo de un ‘paño de pureza’. Pero que me comentará antes una de las frases exculpatorias con la que el autor del cartel, Salustiano García, pretende esquivar los dardos de la secta cofrade y de puristas escandalizados. Salustiano ha declarado que si alguien ve en su cuadro algo sucio es “su propia suciedad interna la que está proyectando en la imagen”. Sé que Salustiano habla de una suciedad moral, espiritual, de confesionario, de malos pensamientos, de tocamientos impuros. No de la suciedad o limpieza de los cuerpos. Hoy lo ‘sucio’ y lo ‘limpio’, me dice mi amigo, son más valores de perfumería y droguería que valores espirituales. El alma platónica se bate en retirada. El poliamor, el perreo, los peos grabados y difundidos por la red, la convivencia de lo aséptico y lo séptico en los hospitales, del olor a desinfectante con el olor a deposiciones, deben de haber alterado nuestra percepción de lo sucio y de lo limpio. O sea, que la invasión de los cuerpos, y el ocaso de las almas, han levantado la tapa que relegaba lo sucio –lo inmundo– a lo privado y lo ha sacado a pasear, junto con lo limpio, a los espacios públicos. Pese a todo, cuesta trabajo admitir que los cuerpos juveniles, recién estrenados, que parecen repeler la suciedad, caguen, meen, suden, menstrúen: que del mancebo del cartel sevillano emane algo más que luz. Sin embargo, estos seres luminosos, sangran, polucionan y hacen de cuerpo; también Jesús, el hijo del hombre, y hombre a su vez. JRJ, de viejo, que es cuando a uno se le viene el cuerpo encima, habló de la colocación pareada de sexo y excremento en esa zona de alta tensión evacuatoria y sexual que tapa el paño de pureza del Cachorro. ¡Menuda faena la del Creador o la de la Evolución! ¡Pánfilo, para!, le conmino, no desbarres más, y vamos a lo que vamos. ¿Cómo solucionarías el conflicto? Fácil, contesta, convirtiendo la foto del cartel en escultura. Que la talle un artista, que la procesione una cofradía, y a nadie escandalizará, como no escandalizan el Cachorro ni la multitud de san sebastianitos vulnerados por las flechas de un deseo fluido.