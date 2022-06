Ampliar el Metro

La ampliación del Metro por el área metropolitana es una de las grandes infraestructuras en las que debe empeñarse Granada durante los próximos años. Cuando alcance a Atarfe, por el norte, a Churriana y Las Gabias, Huétor Vega, Cájar, La Zubia y Monachil o al aeropuerto por Santa Fe, con Cúllar Vega y Vegas del Genil, se habrá tejido una red de transporte metropolitano que resulta fundamental no sólo para mejorar la movilidad sino también para reducir la contaminación de Granada. Ahora todos coincidimos en que el Metro ha sido un éxito y hay que ampliarlo. Pero es inevitable recordar las cosas que durante años dijo el PP sobre el Metro de Granada, los palos en las ruedas que le puso el alcalde Torres Hurtado, las veces que criticaron los "millones tirados a la basura", afirmando solemnemente que nunca iba a funcionar. En fin, lo de siempre en España, Andalucía y, especialmente, en la Granada de Mariana Pineda y Lorca: la reacción frente al progreso.

De hecho, durante estos tres años y medio de gobierno de la derecha no se ha avanzado ni un centímetro en la ampliación del Metro. Sólo cuando se acercaban las elecciones han empezado a plantearse los estudios informativos. Afortunadamente, la prolongación hasta Churriana y Las Gabias se va a hacer pronto, fundamentalmente con fondos europeos pues ha sido incluido por el Gobierno de España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. También es una paradoja. Se va a prolongar el Metro con los fondos Next Generation EU, esos que Pedro Sánchez negoció en Bruselas mientras la derecha intentaba boicotearlos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y va a ser un programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyas reglas de ejecución intentaron tumbar en el Congreso entre PP, Ciudadanos y los independentistas catalanes, y no lo consiguieron porque Vox no se enteró del aquelarre y ya había emitido su voto telemático absteniéndose. Como digo, nada nuevo bajo el sol: la España de la reacción frente a la España del progreso.

Por esto son tan importantes las elecciones del próximo domingo. Se dilucida si en los próximos años Andalucía retrocederá o progresará no sólo en transporte público sostenible, sino en políticas de igualdad, en los servicios públicos de sanidad, educación o dependencia o en las políticas contra el cambio climático. Nadie puede decir que no va con él o que la política no le interesa. Si PP y Vox gobiernan en Andalucía, como auguran las encuestas, podemos sufrir un viraje histórico hacia la reacción que nos afectará a todas y todos.