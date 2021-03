Analógicos

El tiempo correo que se las pela y parece que llevamos toda la vida con smartphone, cámaras 4K o tarifas de datos, pero lo cierto es que no ha pasado tanto tiempo desde que, para saber llegar a un lugar, había que preguntar a quien se encontraba por la calle o consultar las indicaciones, no existía Google Maps para guiarnos. No ha pasado tanto tiempo como decíamos, por eso es fácil encontrar en una misma ciudad a gente con la cabeza fija en el móvil compartiendo acera con otra preocupada por saber qué autobús coger para llegar a su destino.