¿Andalucía fascista?

Resulta que el dos de diciembre de 2018 Andalucía se levantó socialista y se acostó fascista. Ahora descubrimos que el problema es que el gobierno de Andalucía se puede apoyar en la ultraderecha. Y yo me pregunto si es que el gobierno de España no se apoya en la ultraizquierda, en los que ya han demostrado que no quieren ni a la Constitución ni al país e incluso que, algunos, eran los que te pegaban un tiro en la nuca.

Susana y su partido en vez de hacer campaña para decir lo que han conseguido en 36 años, sea mucho o poco, lo único que han voceado ha sido que venían los fascistas y les han hecho la campaña. Yo me hubiera conformado con el mero reconocimiento de que hay cosas que se pueden hacer mejor o de otras maneras.

Y además ahora la presidenta "en funciones" se ofrece para seguir gobernando porque el problema más grave que tenemos es que casi 400.000 andaluces han decidido votar a un partido de extrema derecha. En ningún caso se pregunta qué ha llevado a un partido residual a convertirse en una fuerza parlamentaria significativa. Miedo me da que sin hacer nada tengan doce diputados. ¿Y si hacen algo?

La derecha tradicional del PP se remueve inquieta y los naranjas, sin duda los que más han subido, siendo los terceros quieren gobernar. ¿Y siendo los primeros en Cataluña ni lo intentaron? La coherencia de nuestra clase política es digna de estudio, pero por favor que no lo analicen los expertos electorales, vista su capacidad de predicción.

Pena me dio la Consejera Rosa Aguilar (ex del Partido Comunista y alcaldesa de Córdoba) cuando tenía que leer los datos de la larga candidatura de su expartido, especializado en tener nombres cada vez más largos y conseguir cada vez menos votos. Pero a esa izquierda no le importa; lo suyo es salir a la calle, vocear y decir que van a poner trincheras al fascismo, que no pasarán y cosas del estilo, como si estuviéramos en 1936. Resulta que estamos casi en 2019, que hace unos 30 años que la Unión Soviética desapareció, que ya sabemos que Stalin fue un criminal y que Lenin es una momia disecada.

El 28 de diciembre, día de los inocentes, la prensa tiene la inocentada perfecta para sus titulares: Ayer, 27, se constituyó el Parlamento Andaluz. Vale.