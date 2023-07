LA principal línea argumental del bloque de progreso y sus antenas mediáticas ya está establecida: el PP pretende “demonizar” a los independentistas para poner palos en la rueda a la posible investidura de Pedro Sánchez. No deja de resultar curioso que los partidos y medios que llevan meses dedicados a satanizar a Vox –una formación política que nunca ha ofendido a la legislación vigente– denuncien ahora la estigmatización de formaciones que, de forma voluntaria y consciente, han vulnerado leyes y derechos fundamentales de todos los españoles. No hace falta “demonizar” a ERC o JxCat, ellos mismos se han colocado solos el rabo, la cornamenta y el tridente. Y con ese disfraz van a disfrutar del gran carnaval que va a ser la España de los próximos años.

No debe existir un solo analista serio que no dude que el próximo Gobierno de Sánchez va a ser un animal peneque, sometido al chantaje continuo del independentismo catalán. Esto, para algunos, es el colmo de la democracia y la pluralidad, de la ética de la responsabilidad, como diría Max Weber. Pero hay que ser muy mendaz o cínico para creer que es posible alcanzar un pacto fiable con individuos como Puigdemont, un cóctel explosivo entre el vodevil y la peligrosidad política y social. Anestesiados por las sobredosis de tintos de verano y sardinas en los chiringuitos del veraneo peninsular, los españoles nos preparamos para unos de los episodios más patéticos y absurdos de nuestra historia: la canonización por parte del Gobierno y sus afines de san Carles Puigdemont. Si Otegi o Rufián ya están en el retablo de las maravillas del bloque de las izquierdas, ¿por qué no elevar a los altares a este personaje que tiene las llaves de cuatro años más de ordeno y mando?

Ante esto, al PP solo le queda aguantar la situación con elegancia, si es que alguien en ese partido se acuerda de cómo se mantiene la postura en los momentos duros. Por lo pronto hemos visto a un Feijóo empeñado en ser humillado por el PNV, partido socialdemócrata con ribetes supremacistas que hace mucho tiempo demostró su incompatibilidad con el PP. Lo suyo son los partidos dispuestos a subastar la soberanía en caso de necesidad. También hemos visto a Juanma Moreno regañar patéticamente a Vox por no pensar y hacer lo que le viene bien a los populares. Hay algo de desvergüenza en esta actitud, como si le riñésemos al vecino por no decorar su casa a nuestro gusto.