Nada que ver con el repugnante 'only white' que se podía ver hasta no hace mucho en la República Sudáfricana y algo más en varios estados sureños de Estados Unidos, pero la casualidad ha permitido esta estampa en la que en este tramo de aparcamiento sólo hay aparcados coches de color blanco. No hay ni uno diferente que dé otra tonalidad a la imagen. Son cosas que pasan.