Apostar por el bienestar social

Uno de los elementos que van a ser clave para el análisis y balance del actual periodo de gobierno socialista que se inició el pasado mes de junio con el triunfo de la moción de censura a Mariano Rajoy, es el de la mejora y el fortalecimiento del Estado de Bienestar.

Bien es cierto que la aritmética parlamentaria para conseguir aprobar las leyes que permitan esta hipotética mejora, y en especial los presupuestos generales del Estado de 2019, se van a encontrar con la resistencia y oposición de los dos partidos situados en la derecha política: Partido Popular y Ciudadanos.

Pero no es menos cierto que, para ganar el futuro en términos de progreso y de convivencia, es fundamental avanzar en medidas que permitan mejorar la cohesión social y el bienestar de la gente asegurando la igualdad y, por tanto, evitando la discriminación que es el peor disolvente para una sociedad fuerte.

En cualquier caso, la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia de España ha puesto en el tapete que en materia de política económica hay otra forma de entender las cosas. Una forma que prioriza el fortalecimiento del Estado de Bienestar y que, para ello, articula propuestas de cambio en materia de política fiscal (para que los impuestos sean progresivos), en materia de techo de gasto suavizando el objetivo de déficit con el acuerdo de la Comisión Europea, o priorizando la recuperación de derechos sobre cualquier otro criterio, pero siempre en el marco de la política acordada en Europa.

Es por eso que entiendo que las feroces críticas a los proyectos y propuestas del Gobierno no sólo responden a una visión ideológica, sino también a una visión interesada por quienes, desde la derecha, no quieren que triunfe ninguna propuesta de Pedro Sánchez no vaya a ser que encuentre el aplauso de la ciudadanía en forma de votos. De ahí que quieran enturbiar el debate con las clásicas y falsas acusaciones de despilfarrar los recursos de todos y pretender subidas generales de impuestos.

Pero en cualquier caso, estoy convencido que en el marco de la capacidad de creación de riqueza de nuestro país, es imprescindible apostar por más bienestar para asegurar una sociedad cohesionada y con futuro. Estamos moralmente obligados a ello y está etapa que estamos viviendo va a ofrecer claves para el necesario debate sobre las reformas necesarias para un Bienestar sostenible que ofrezca equidad a nuestra ciudadanía. Un gran pegamento para la convivencia futura.