Han tenido que venir unos americanos disfrazados de fantoche para poner el punto a la "i" del populismo que ya conocemos. Se confirma que en plena globalización lo que no pasa en los EEUU pareciera no estar ocurriendo.

Llama la atención lo bien que disparan la demagogia las izquierdas cuando de tirar contra las patochadas de los demás se trata. Cómo intentan revestir de democracia sus rodeos al Congreso, al Parlamento andaluz o catalán, aunque su fin totalitario los haga coincidentes. Cómo se quieren escabullir con el argumento de la incomparabilidad para evitar culpas por lo que fue una tendenciosa manera de protesta contra la decisión democrática del pueblo soberano.

El asalto del pasado miércoles al Capìtolio fue de gravedad extrema. Tomémoslo como una advertencia a tiempo. Con un resultado de cuatro personas muertas, es de un parangón brutal con lo que hemos conocido por aquí en fechas no muy lejanas. Pero aún así es inevitable advertir de que en España hay quien contempló, y apoyó, con condescendencia y empatía, aquel asalto intolerable al Parlament de Cataluña. Els nens del carrer no llevaban cuernos sobre su montera, pero sí un lacito amarillo en el pecho que aún hoy los distingue del mundo real. No se llamaba Trump, pero sí fue un tal Quim Torra, exmolt honorable, quien animó a las guerrillas urbanas con aquel muy cheerleader: "Joves dels CDR, apreteu, apreteu, feu be d'apretar".

Ojalá el lamentable espectáculo retransmitido al mundo por los americanos el pasado día 6, nos hiciera tentarnos bien la ropa y valorar mejor lo que tenemos. Para que su consecuencia inmediata sea defender más convencidos lo mucho que la libertad ganó para nuestro bienestar común. Y no seguir alentando eslóganes de tendencia populachera como rápida búsqueda del favor electoral, esquivar el rigor debido para allanar el respeto a la verdad, ni confundir patria con ombligo, represión con legalidad, pluralismo con fascismo o terrorismo con lucha armada.

Porque la democracia no es un adorno de quita y pon dependiendo de quien le toque el turno de gobernar, sino algo que hay que cuidar siempre, en cada declaración pública, desterrando la mentira como método de gobierno, garantizando la independencia de los poderes del Estado, cuidándola en cada ley que se tramite, incrementando los controles en su defensa..., para que nunca nos tengamos que arrepentir de no haber hecho lo debido antes de que lleguemos demasiado tarde. Ese es el reto: ¡democracia!