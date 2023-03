Apurando el tiempo

El asunto es que las elecciones municipales están a la vuelta de dos meses, y por si no se han dado cuenta, el aleteo de cualquier mariposa es susceptible de ser explotado a través de numerosas notas de prensa, canutazos y críticas más o menos mordaces. Por si no se han dado cuenta, Granada es una Filomatic entera. El otro día daba "gustirrinín" coger la avenida de Andalucía, ahí por donde los sindicatos, y conducir por ella, al igual que por Camino de Ronda, donde ahora les ha dado por asfaltar de día (cuando lo normal es que sea de noche) entre el Parque Fernández Piñar y plaza Einstein. Es la precampaña, que huele a alquitrán, como manda la tradición. Quizás esté siendo una de las maneras que está teniendo el Ayuntamiento de contrarrestar el efecto Carazo. La candidata del PP no para de poner primeras piedras, darse paseos por las que aún son las obras de su Consejería, y anunciar acuerdos o licitaciones de obras antes de que tenga que dejar el cargo. Como ya se dijo, Fomento es una cartera muy golosa en esta época. Eso sí, va a faltarle la foto más deseada: no le va a dar tiempo a poner la primera piedra de la ampliación del Metro por Churriana. Por poco.