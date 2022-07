Árbol que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija

Estampa curiosa la de la imagen a la par que suscita algún interrogante que otro. A bote pronto, parece que no tiene sentido plantar un árbol por crecer junto a otro veterano. Dos se antojan multitud en el mismo 'roalillo', más aún si se piensa en un futuro en el que el retoño llegue a su mayoría de edad. Se admiten explicaciones a este curioso caso sito en la calle Primavera en su cruce con Bruselas. Quizá, es que haya tomado una decisión con tiempo con la mente puesta en dar pasaporte a corto o medio plazo al que parecía propietario de la parcela. Quizá esté 'enfermo', carcomido y se tenga en mente 'eutanasiarlo' no sin antes haberle buscado un sustituto que sea el que finalmente tome la plaza en propiedad. Mientras llega el momento (o no, que diría Mariano Rajoy), no se puede negar que la fotografía tiene su miga. Eso sí, el recién llegado tiene de momento y por un tiempo asegurada una buena sombra. Ya se sabe: "Quien a buen árbol se arrima...".