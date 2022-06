Arboricidas

Me produce tal indignación que la Junta andaluza haya ya decidido aparcar la ampliación del metro de Granada para otro mandato, échenle 5-6 años cuanto menos, que voy yo también a posponer mi artículo al respecto, porque mi enojo es mayúsculo, máxime cuando era su estrella electoral para Granada. Y es que Granada no cuenta nada en esta autonomía y así nos va…

Pero hay otro tema, de los muchos que nos producen indignación a los granadinos, que sí debe contar, ya que tiene solución desde Granada, como es el del arboricidio continuo que practican sistemáticamente los consistorios que nos han caído en desgracia, y el de Paco Cuenca no es una excepción.

Como si ya no tuviéramos poco con las pintadas que inundan nuestras calles y monumentos, y con la suciedad que nos invade, la tala de árboles sin reposición alguna es una constante en la ciudad del cementazo.

Y es que tanto a Cuenca y compañía como a sus antecesores está claro que les resulta más barato talar que cambiar proyectos, y/o echar cemento en los alcorques de los árboles que talan, que negarse a talar. Aunque a veces son más sutiles y tapan los alcorques con losetas pensando que no nos daremos cuenta. Lamentable.

¿Y qué decir de las amputaciones que les hacen a los que sobreviven? Los dejan con cuatro ramas sin hojas, y en verano... Algunos no aguantan y se secan. ¿Y las gamberradas sin control que mutilan y sesgan árboles?

Miren señores ediles, sin tan siquiera entrar en sus beneficios medioambientales, los árboles son seres vivos a los que hay que respetar y que tienen derecho a la vida, algunos son incluso monumentos vivos y no pueden cortarse ni por dinero ni por proyectos. Pero se ve que ustedes no conocen los más mínimos principios del respeto a la naturaleza, eso sí, defender el medio ambiente el de izquierdas, y los que no somos de su cuerda no podemos ser defensores del medio ambiente, como yo y otros muchos que no tenemos su ideología y llevamos haciéndolo desde hace décadas. Y es que es muy bonito ponerse la camiseta verde cuando toca, para luego talar árboles sin piedad.

Son arboricidas, porque talan árboles sin necesidad -la más reciente en el eje Arabial-Palencia-. Sepan que son los coches los que deben adaptarse a los árboles y no al contrario, máxime si queremos una Granada más amable, ecológica y libre de emisiones, y no la Granada desagradable, sucia y desapacible a la que ustedes nos condenan.