Arte oculto

El arte nos rodea, está literalmente en cualquier lado. Y si no lo cree, pregúntele a este vecino (o vecina) que dispone de un óleo en el techo de su terraza. Un lugar quizá poco común pero no por ello equivocado, ya que el arte nos eleva y nos hace mejor la vida y, por este motivo, debe estar, como ya se ha dicho, rodeándonos, y eso incluye, por supuesto, los lugares de nuestra vida diaria, como el salón, la oficina o, por qué no, la terraza de nuestra casa.