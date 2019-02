Atascos, con y sin autovía

Al igual que se está imponiendo la polémica, y que el VAR no ha acabado con los debates llorones en el fútbol, en Granada tampoco ha cambiado una tradición: la de los atascos en la carretera de la playa. Con o sin autovía, a pesar de la de tiempo que se gana con la A-44 hecha que sin hacer, siempre pasará algo, siempre se colapsará algo cuando se trata de ir a Motril, Salobreña o Almuñécar. Se vienen días en este puente de Andalucía que van a poner de nuevo a prueba la paciencia de los conductores. Si bien es cierto que los atascos de las últimas semanas se han debido a las obras de conexión de la autovía de la Costa Tropical con la futura Segunda Circunvalación, no será la primera vez que los tres carriles se queden pequeños para absorber todo el tráfico, sobre todo de vuelta de las playas. La autovía, en el fondo, ha quitado los atascos de Almuñécar, de Torrenueva, la incorporación a la vieja Nacional... Pero sigue siendo un embudo cuando toca volver a Granada. ¿Por qué en vez de obras que rozan lo imposible no se plantea nadie la idea de que entre Dúrcal y la capital haya un tercer carril por sentido?