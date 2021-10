Ateo, como Tangana

No perreo yo mucho... Con lo soso que soy, no perreo ná de ná. (¡Madre mía, qué juventud más desaprovechá!). No soy muy amante de esa música, pero la bachata de este chico de moda, Antón Álvarez Alfaro, mola. Quizás, en gran medida, por las reacciones levantadas por su vídeo.

En esa película de cuatro minutos y medio, no sé si me gustaría más ser él (por ser tan chulazo como C. Tangana); ella (por ser tan divina como Nathy Peluso); o alguno de los curas que pululan asombrados por la Catedral de Toledo. Bueno, estos... no (ya lo intenté en el Seminario y no cuajó, para gran beneficio de la Santa Madre Iglesia).

También podría ser alguno de los maravillosos muros del espacio donde se grabó el dichosito vídeo (por cierto, que coincido con la opinión de la primera versión del deán). Pero para tener cara de cemento armado, ya están algunos de los que nos representan.

Si el chulazo antes era ateo y ahora cree porque-un-milagro-como-tú-ha-tenido-que-bajar-del-cielo, yo he vivido el proceso contrario. Soy un 'San Pablo al revés'. Yo antes creía fervientemente en nuestros políticos, en nuestros representantes institucionales. Pero ya no, porque-unas-cuentas-públicas-han-caído-del-cielo para fulminarnos; y porque, en este caso los otros, están decididos a acabar con la sanidad pública cueste lo que cueste, y aunque el proceso sea lento y a muy largo plazo. Da igual: el negocio, al final llegará sí o sí para los de siempre.

Me he caído del caballo estos días cuando mis representantes se han ganado el sueldo (a su modo) haciéndonos creer que lo que todos vemos no es un maltrato en toda regla a toda una provincia. Nos hacen creer eso, no nos defienden y nos tratan por tontos solo para agradar a quienes les garantizan su sopa boba. En Madrid, a unos; y en Sevilla, a los de enfrente, que al final son iguales cuando anuncian a bombo y platillo que las piedras en el camino que todos vemos son lo mejor que nos puede pasar.

Si, he dejado de creer en vosotros: por no defenderme, por no pelear hasta-que-vuestro-culo-peligre por los intereses de esta tierra históricamente maltratada; por intentar vender humo, unas veces, o por tratar de manipular lo obvio, muchas otras.

Aunque realmente considero que no todos los políticos sois iguales, desde luego que no, sí es cierto que aquellos que no nos defendéis habéis provocado esta decisión: he decidido no comulgar más con vuestras ruedas de molino. Desde luego, el deán de la Catedral de Toledo no ha tenido nada que ver: es mérito solo vuestro. Lo vuestro sí que es perreo descarado al de arriba. ¡Y del bueno!

P.D.: ¿Un milagro tendrá que bajar del cielo para que Granada tenga arreglo?