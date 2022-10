Atropellada foto en Santa Ana

Regreso con mis amigos de una excursión por Jesús del Valle. Recorremos la Carrera del Darro llena de turistas, atravesamos el puente Espinosa y desembocamos en el barrio de la Churra. Es domingo. Antes de entrar en el barrio del Mauror, en la calle de Santa Ana, nos paramos porque uno de los excursionistas no sabe que el Mauror fue el barrio judío de Granada. En las inmediaciones de la iglesia de Santa Ana hay mucho gentío elegante: Habemus boda. Nos paramos para poder yo explicar a mis amigos lo que significó ese barrio para Granada. Estoy en ello cuando oímos una voz más tirando a orden que a ruego: "¡Oigan! ¿Se pueden quitar de ahí?" La voz proviene de un joven que está enfocando con una cámara a varios invitados a la boda. No hay más que verlos trajeados y emperifollados, con sus flamantes smokings y sus horribles pamelas de colores. Por lo visto, nuestra pinta de andrajosos andarines con botas sucias y camisetas sudadas iba a estropear el fondo de su foto. Entonces me sale esa enajenación momentánea que me surge cuando creo que me están tocando los cojones. En esta etapa de mi vida hago todo lo posible por huir del estereotipo de viejo cascarrabias, pero hay momentos en que no puedo aguatarme. Y éste era uno. "¡Pues no quiero quitarme! ¡Te esperas tú a que yo termine mi explicación!", le suelto sin más. Entonces ellos deben darse cuenta de que hay que negociar la situación y se justifican: "Es que nos podemos esperar. Tenemos que acompañar a los que se van a casar dentro de cinco minutos", dijo el fotógrafo. "¡Y a mí que me importa! ¡Pues que no se casen!", digo yo sin rebajar mi tono de mal genio. "Está bien, no se ponga usted así, hombre", dice una señora con sombrero verde. "¡Me pongo como me da la gana!", le contesto.

Mis amigos me conminan a que ceda y yo lo hago a regañadientes. Ellos creen que me he pasado. En el fondo, yo también lo creo. Nos quitamos de en medio y uno de los excursionistas que se había adelantado nos cuenta lo que ha oído a dos turistas patrios que habían visto la escena. Al oír mis voces, ella le preguntaba a él qué estaba pasando. "No sé. Debe ser esa malafollá granadina que dicen que hay aquí", dijo el turista. Entonces yo no tengo más remedio que echarme a reír. No hay nada mejor que practicar con el ejemplo.