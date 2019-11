Los partidos de derecha tienen un cardenal con calle en Granada: el cardenal Parrado, que fue arzobispo de la ciudad cuando la Guerra, amén de consejero nacional del Movimiento y procurador en las Cortes franquistas.

El PSOE no puede pasear por ninguna calle con nombre de cardenal afín. Propongo corregir esta anomalía dedicando una avenida (una calle sería poco) al Cardenal Richelieu. Ya saben: el malo malísimo de Los tres mosqueteros. Cardenal más afín no se me ocurre. Hace tiempo leí el epitafio que le dedicó uno de sus numerosos enemigos: "Aquí yace un famoso cardenal que hizo más mal que bien: el bien que hizo lo hizo mal, el mal que hizo lo hizo bien". Pensé: "¡Atiza! ¡Como el PSOE!"

El PSOE ha hecho cosas buenas y malas, como todo el mundo; pero en las últimas décadas ha tendido a hacer más mal que bien, y de la misma manera que Richelieu. Es fácil mencionar en Granada bienes que el PSOE ha acabado ejecutando mal: el metro ligero (bien) llegó después de retrasos y sobrecostes y de arruinar a muchos pequeños comercios (mal); el Hospital Clínico (bien) llegó con análogos retrasos y acompañado de una fusión, una desfusión y nuevos sobrecostes (mal).

También es fácil encontrar casos en los que el PSOE ha hecho el mal a base de bien. Por ejemplo, el PSOE ha montado tupidas redes clientelares, ha usado la publicidad institucional en su beneficio y ha colocado a Tezanos en las cocinas del CIS. Todo eso está muy mal, pero ese mal el PSOE lo ha hecho muy bien, con una eficacia que ya habríamos querido para el metro y el Clínico.

El PSOE merece, pues, una Avenida Richelieu que recuerde su ejecutoria al electorado con poca memoria. Por concretar, propongo que se denomine así el vial que comunica el nuevo Hospital Clínico con el Centro Comercial Nevada. Como por allí discurre también el metro, la avenida ofrecerá una panorámica muy didáctica de la ejecutoria del PSOE andaluz en los últimos años.

Es verdad que el Nevada, que tanto dinero ha costado al erario público y tanto daño hace al comercio local, inaugura un nivel no alcanzado por Richelieu: el de hacer mal el mal. Anteayer Pedro Sánchez volvió a alcanzar ese nivel cuando la Junta Electoral Central le expedientó por uso electoralista de La Moncloa. Si Sánchez pierde las elecciones después de forzar su adelanto, consolidará el nivel y pediré que el vial se llame "Pepe Gotera y Otilio". Veremos.