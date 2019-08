Avión y tren, conviven

Las cifras de pasajeros de la conexión aérea entre Granada y Madrid han sido positivas en el mes de julio. La llegada del AVE el pasado 26 de junio no le ha restado usuarios al avión, lo que por el momento indica que pueden convivir diferentes tráficos como el aéreo y el ferroviario. Por no mencionar que la conexión por carretera en autobús sigue registrando unos números espectaculares, hasta el punto de que es una de las rutas más transitadas de todo el país. Hay dos factores interesantes respecto al avión: han aumentado los horarios y se han bajado las tarifas. Lo que lleva a la obligada pregunta de si todo este tiempo Granada ha estado soportando unos precios elevadísimos en su conexión aérea con la capital España. Habría que pensar si Iberia no llevaba hasta extremos imposibles para bolsillos medianos los precios de los pasajes de avión debido a la ausencia de una buena relación ferroviaria. Cuestiones que convendría poner sobre la mesa para que lo expliquen los responsables de dicha línea. Más todavía, cuando se demuestra que pueden convivir diferentes tipos de transporte.