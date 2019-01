Hubo un tiempo en el que en el Ayuntamiento de Granada no se presentaban mociones que no tuvieran relación directa con la ciudad, con sus 88 kilómetros de término municipal. Pero la política no pasa por su momento de mayor circunspección y el alboroto y el embrollo son mejores definiciones de lo que pasa en la administración a todas las escalas. El Ayuntamiento de Granada no se escapa a este "todo vale", aunque sea en un pleno municipal, y a ese punto frívolo que inunda todos los parlamentos políticos. El esperpento que se vivió ayer en el Salón de Plenos dista mucho de la seriedad y el rigor por el que se deben regir quienes gobiernan y representan a los granadinos (también la oposición). Fue algo más de República Bananera, como aquellas que ellos (los concejales) introducen en sus mociones para hacer una política más próxima al clic, al tuit, al eslogan, a la polémica por la polémica que a lo propio en un Excelentísimo Ayuntamiento como el de Granada. Banderas de Venezuela, de Europa, tauromaquia, cordones sanitarios, peleas más propias de un plató de televisión que de la Plaza del Carmen.