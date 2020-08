Por qué una república con un presidente partidario sería mejor que una monarquía constitucional con un rey sin militancia ni adscripción partidaria? ¿Por qué España debería trasladar la bandería militante y la confrontación también a la jefatura del Estado? ¿Está el prestigio democrático de la jefatura del Estado más asentado como república que como monarquía parlamentaria? ¿Por qué? ¿Cual es el medidor? ¿Acaso Japón, Gran Bretaña, Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda o Bélgica retraen prestigio a sus respetables democracias con la monarquía que allí impera, o, al contrario, las refuerza, prestigia y añade equilibrio y fuerza exterior? ¿En qué lugar de su ideario transmite el republicano más legitimidad que un monarca constitucional, cuya función meramente representativa se basa en una institución hereditaria que arbitra, acomoda y equilibra?

¿Por qué una república es diez veces más cara que una monarquía constitucional? ¿Mayor dispendio nos garantiza algo que no tengamos ya? ¿Por qué idealizar una república cuando la historia republicana española es un desastre? ¿Qué nos va a convencer de que esta vez sería mejor? ¿Es la izquierda bolivariana la mejor embajadora posible para vendernos las bondades de la república? ¿Por qué habría que derrocar el consenso del 78, repleto de avances y progreso? ¿Ahora sí va a garantizarnos la paz una república, la que no ejemplificó cuando estuvo instaurada en España?

Si fuera la corrupción una unidad de medida del desprestigio, ¿qué tasa diferenciaría al corrupto republicano del monárquico? ¿Sería el republicano un corrupto más comprensible, quizá por corromperse en nombre de la gente? ¿Un jefe de estado republicano no aceptaría un regalo real como La Mareta? ¿Por qué en una república no iba a haber ningún cinq per cent, ni siquiera el tres, de comisiones ilegales buscando influencias? ¿Quién nos garantiza que una república no traerá otro Pujolet amasando fortuna no heredada del abuelo? ¿Ningún "Bigotes" republicano asomaría su podedumbre comisionista ante el poder republicano? ¿No habría EREs fraudulentos en una república?

Tener amantes. ¿Repudiaron acaso los franceses a su república cuando se supo que Mitterrand tenía dos mujeres, una oficial y otra en secreto con hija bastarda, además? ¿Acaso Bill Clinton destruyó la república estadounidense felacionándose con Lewinsky?

¿Por qué usa la izquierda radical el debate de la república como cortina de humo? ¿Para distraernos de sus corruptelas?