Son tiempos duros, las tres olas (a la espera de la cuarta, que llegará con acento británico) del Covid, los problemas económicos acarreados por la pandemia, las fuertes nevadas con las que empezamos el año, la notificación de nuevos casos de évola en Guinea,... seguro que más de uno ha dicho "hasta aquí" o "para, que me bajo", agobiado ante tanta mala noticia. Sin embargo, el mundo no puede dejar de girar y no podemos dar la espalda a la realidad, por lo que no queda otra que seguir adelante y no parar.