1919-2021: ¿de los 65 a los 75?

El origen de la jubilación se remonta a las medidas sociales puestas en marcha por Bismarck para evitar que las malas condiciones de vida de la creciente clase obrera fueran semillero de revoluciones. Tenía presente la Comuna de París (1871) cuando creó el seguro de enfermedad (1883) y el de accidentes (1884), y el primer sistema de pensiones mundial (1889), financiados por el Estado, la patronal y los trabajadores. Recogía reivindicaciones obreras e iniciativas reformistas que se venían dando en los países industrializados, con Inglaterra al frente. El resto es la historia de la extensión de estas conquistas, empezando por Europa y Estados Unidos. En España se adoptaron a través de la Comisión de Reformas Sociales (1883-1903), el Instituto de Reformas Sociales (1903-1924) o el longevo Instituto Nacional de Previsión (1908-1978) que creó un sistema de jubilación voluntario que se convirtió en obligatorio en 1919 con el Retiro Obrero: una peseta mensual del Estado, tres de los patronos y diez céntimos del trabajador le garantizaban, si había cotizado 20 años, que percibiera una peseta al día al cumplir 65 años. ¿Iremos para atrás un siglo después?

Metió la pata hasta el fondo el ministro Escrivá al desear un "cambio cultural en España" que permita seguir "la tendencia clara" europea donde "entre los 55 y los 70 ó 75 años se trabaja cada vez más". Tras los pellizcos de monja de los suyos y los mamporros de todos culpó a la manida "descontextualización" y se desdijo afirmando que no había planteado "la necesidad de trabajar hasta los 75 años como algunos sugieren, sino fomentar medidas que contribuyan a cambiar la mentalidad de las empresas para que no expulsen a trabajadores del mercado laboral a partir de 55 años, desperdiciando su experiencia y mejorando los incentivos a la jubilación demorada". Inexacto, por no decir mentira.

Tras el Consejo de Ministros de ayer -tras asegurar que el Gobierno no estudia cambiar la edad de jubilación-volvió a ser inexacto, o mentir, al insistir en que no dijo lo que dijo y se publicó. ¿Dónde está esa clara tendencia europea de trabajar cada vez más entre los 55 y los 70 ó 75 años de la que habló? Según la infografía que publicamos ayer la media europea de jubilaciones está entre los 65 y 66 años, y la media de vida laboral en la UE en los 35,7 años. En fin, fuese y no hubo nada. Salvo que quedara flotando en el aire un globo sonda.