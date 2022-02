Agravio comparativo es ese sentimiento que surge cuando ves que en una posible comparación injustamente tú sales perdiendo. O que, ante situaciones idénticas o similares, el que gobierna una comunidad actúa de forma distinta. Hay muchos empresarios de la hostelería de Granada que lo están pasando mal y que se siente agraviados porque el Gobierno haya dado un préstamo millonario con dinero público y en condiciones inmejorables al grupo hostelero granadino Abades. ¿Por qué ellos y yo no?, se preguntan al más puro estilo bíblico los que las están pasando canutas y no tienen ese tipo de ayudas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha inyectado 29,3 millones de euros al grupo granadino y enseguida ha salido a relucir el bulo de que es una empresa del ex presidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves. Evidentemente la empresa que fundara en los años sesenta Francisco Martín, nada tiene que ver con Manuel Chaves, aunque hay quien sospecha que siempre ha sido mirada con buenos ojos por el partido que ha gobernado Andalucía durante casi 40 años, que es lo que duran casi todas las dictaduras. Sobre todo por Gaspar Zarrías, aquel político que llegó a controlar quién entraba en la fiesta de la Junta y quién no, como esos hombres armarios que se ponen en las puertas de las discotecas para dejar entrar a los elegidos y no a los que solo van a por una ración de concupiscencia. Si eso es así y hasta ahora ha habido favoritismo, habrá que preguntarse al día de la fecha por los criterios por los que el Gobierno ha preferido salir al rescate de una empresa y no de otras, que seguro que las hay en todo ese panorama desolador para el mundo de la hostelería que ha permitido la pandemia. Está el argumento que justifica el préstamo el que de esta empresa dependen mil empleos directos y siete mil indirectos y que sería una auténtica tragedia el que se viniera abajo. Es verdad. Sería una tragedia, pero la misma que ha ocasionado el cierre miles de negocios pequeños a los que ni siquiera se les ha proporcionado ese salvavidas que se arroja a los que se están ahogando. En fin, que espero que cuando el grupo Abades salga de esta (que es lo que todos al fin y al cabo deseamos) y tenga balances muy favorables, sus dueños tengan la humildad suficiente para reconocer que ha sido el dinero público, no Pedro Sánchez, el que los ha salvado.